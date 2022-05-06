Российские войска рассчитывают захватить «Азовсталь» до 9 мая. Планируют сделать для главы Кремля Владимира Путина «подарок».

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Что я точно вижу, то это желание добить «Азов» и подать 9 мая именно победу над «Азовом». Вот они хотят Путину принести, потому что лучший подарок — это голова врага. Усилия прилагают большие. Как сообщили в «Азове», третьи сутки идет штурм и бои уже на территории «Азовстали», — заявил Арестович.

