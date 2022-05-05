Европейский Союз предложил ввести санкции против возглавляющей National Media Group Алины Кабаевой, бывшей гимнастки, которая, как утверждают, тесно связана с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и собеседников, близких к этому вопросу

Список санкций должен быть утвержден правительствами европейских стран и текст решения может еще измениться, прежде чем будет согласован.

Ожидается, что послы ЕС встретятся утром 6 мая, чтобы обсудить и потенциально утвердить шестой пакет антироссийских санкций, включающий меры по постепенному прекращению импорта российской нефти.

В документе также указывается, что National Media Group (Национальная медиа-группа) – холдинговая компания, владеющая долями почти всех основных российских медиа, распространяющих государственную пропаганду, и поэтому компания ответственна за поддержку действий, подрывающих независимость и территориальную целостность Украины.

Согласно документу, Кабаева «тесно связана с президентом РФ Владимиром Путиным».

Кремль при этом неоднократно опровергал информацию о том, что Путин имел романтические отношения с Кабаевой или имеет с ней общих детей.