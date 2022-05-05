Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Запад сделать шаг навстречу «плохому» Путину.

«Заявляю прямо сейчас вам: этот конфликт нужно прекратить, он никому не нужен. Гибнут люди. Надо прекратить. Знаю позицию России 100%. Предполагаю позицию Запада. Интересы уже здесь столкнулись, и вы это не отрицаете даже», — отметил белорусский лидер в интервью Associated Press.

Лукашенко акцентировал внимание на важности в первую очередь прекратить конфликт.

«Хотелось бы, чтобы Запад услышал. Плохой Путин, хороший Путин, Россия правильно, неправильно поступила… Повторяю: не сейчас надо обсуждать этот вопрос! Сейчас надо остановить войну! Потом разберемся. Сделайте этот шаг навстречу «плохому» Путину, сделайте этот шаг. Война никому не нужна. Это плохо, ее нужно остановить.

Я это говорю постоянно у нас в Беларуси. Если бы я ввязался в войну, мне бы здесь было очень сложно. Наши люди не приемлют войну, не приемлю в том числе и я. Этой войны не хочу», — цитирует его «БелТа»