Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Владимир Путин не собирался и не собирается оккупировать Украину

«Если честно, я не думал, что этот конфликт затянется. И Владимир Путин назвал это специальной военной операцией, не объявлял войны. Потому что перед ним и военными не стояла цель оккупировать Украину и поставить на колени, — отметил он в интервью Associated Press. — Я вам скажу больше.

После первого конфликта, помните, после Крыма, первое столкновение, Луганск, Донецк и так далее, Россия не очень была втянута в этот конфликт, но тогда ничего. И Путину предлагали, на моих глазах это было, — пройти до Приднестровья, от Донецка и забрать весь юг Украины, отрезать от моря, за что они сейчас и воюют. Путин сказал: нет, я на это не могу согласиться. И у него было много сторонников, чтобы не было этой эскалации. Он мог это сделать в 2015 году, в 2014 году очень легко. Я был этому свидетель».

«И в этот раз он не собирался и не собирается оккупировать Украину, ставить на колени. Одна из причин — чтобы не разорвать Украину вообще. Чтобы там на отдельных частях в Украине не было американцев, поляков, румын и так далее. Он этого не хочет.

Он хочет видеть дружественную, целостную Украину. Я его полностью поддерживаю, это и моя позиция. Но это должна быть страна, которая не создает проблем соседям. Вот цель этой операции», — выразил мнение он.