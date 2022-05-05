У Владимира Зеленского своего поведения нет. Поэтому, как я могу относиться? Я бы хотел видеть, чтобы он был самостоятельным человеком и понимал, что война идет у него в Украине. Не в Америке, не в Польше, не в Беларуси, не в России — у него.

Об этом сегодня заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналиста Associated Press о президенте Украины Владимире Зеленском и о его поведении в сложившейся ситуации.

«Он не глупый человек, не могу сказать, что он не понимает. Но он не может по вашей причине, о чем я говорил, ну, и внутри хватает сил, которые ему просто не дадут сегодня дипломатическим образом установить мир. Это моя точка зрения, я, может быть, ошибаюсь. Но все больше и больше убеждаюсь в этом».

«Поведение его? Ну не знаю, надо ему быть президентом. Уже пора побриться, одеться нормально и демонстрировать украинскому народу и мировому сообществу, что у него каждый день лучше, лучше и лучше. Из этого образа надо выходить. Затянулась эта игра. Но он киношник, он актер, артист, ему видней и он живет в определенной ситуации. Я в этой ситуации в нее так не погружен, как он. Поэтому не буду его осуждать. Но это мое мнение», — резюмировал глава государства.