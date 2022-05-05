Беларусь не собирается принимать участия в российской военной «специальной операции» в Украине. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью информационному агентству Associated Press.

«Мы не собираемся принимать участия в «специальной операции» Вооруженных Сил Российской Федерации в Украине. Потому что в этом нет никакой необходимости», — сказал Александр Лукашенко.

По словам президента, все, что Беларусь могла и может предложить России, у нее есть. «Поэтому нет никакой необходимости принимать участие в этой «спецоперации», — подчеркнул глава государства.