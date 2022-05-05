В Армении раскручивается новый виток внутриполитического кризиса. Уже несколько дней из Еревана приходят драматичные сообщения с соответствующими «картинками» — на его улицах митингуют противники Никола Пашиняна, и полиция регулярно «винтит» протестующих, причем по достаточно жёсткому сценарию, а в окнах парламента, усилен которого идет митинг, замечают снайперов, чье оружие направлено на толпу… «Записной демократ» Никол Пашинян, столкнувшись с внутриполитическим кризисом, явно делает ставку на силу, точнее, на политическое насилие. А его сторонники только «подзадоривают» премьера, призывая пустить в ход «стальной мандат».

Внутреннее дело Армении? И да, и нет. Потому как очередной кризис в Армении вновь продемонстрировал те самые двойные стандарты западной политики.

В самом деле, в Армении весьма жестко разгоняют митинги, проводятся аресты, власть вовсю использует насилие. Как выразился один из лидеров митингующих, «полицейские как звери бросаются на народ». Накануне в Ереване один из участников протеста скончался прямо на площади, и власти даже не попытались представить официальную версию…

Случись в Азербайджане даже слабый намек на нечто подобное, можно представить себе, какой шум был бы поднят западным дипломатами, докладчиками Совета Европы, правозащитниками и гражданскими активистами. Но по поводу Еревана эти самые западные структуры молчат. Нет ни обеспокоенных заявлений, ни требований гарантировать свободу слова и свободу собраний — ничего. Миссии, которые были готовы срывать голосовые связки по поводу проблем с газоснабжением в Ханкенди, жёсткого разгона митингующих и арестов на улицах Еревана не видят в упор. Как перед этим не замечали удушения конституционного суда и погромов в неугодных СМИ. Армению даже пригласили на «Саммит демократии».

Впрочем, не видят западные «наблюдатели» не только явных проблем Армении с правами человека. Армения, если кто забыл, прямо обязалась помогать России обходить санкции, наложенные на РФ за украинскую войну. Официально Армения как бы не направила солдат на украинский фронт с российской стороны, но в Интернет попадали и боевики с армянскими флагами на рукаве, и взятый ВСУ в качестве трофея БТР с надписью «Армения». Турецкий телеканал Haber Global рассказывал о переброске из Армении в Россию многоцелевых истребителей Су-30СМ. Власти Армении жестко пресекли акцию протеста украинских беженцев перед посольством РФ, но дают зеленый свет акциям в поддержку российской «военной операции», включая разного рода манипуляции с буквой Z. Запад опять ничего не замечает. Более того, глава МИД Армении Арарат Мирзоян получает приглашение в США.

Наконец, как минимум требует прояснения и еще один деликатный аспект — это деятельность персон вроде Марго Симоньян, Тиграна Кеосаяна, Арама Габрелянова, Сергея Кургиняна, Семена Багдасарова и иже с ними. Эта публика выполняет сегодня в мировом информационном пространстве настолько грязную работу, что даже Геббельс «курит в сторонке». Формально они, конечно, не являются гражданами Армении или официальными представителями ее властей, но вопрос, насколько они координируют свои действия с официальным Ереваном, стоит того, чтобы его озвучить. И принять соответствующие решения. И не только на Западе, кстати говоря. Своя «дочка» медиаимперии Марго Симоньян — «Спутник-Азербайджан» — работает и в нашей стране, старательно вбрасывая в азербайджанское информационное пространство низкопробные фейки о войне в Украине. Более того, этот офис геббельсковской пропаганды в переводе на русский продолжает беспрепятственно действовать даже после того, как «Роскомнадзор», точнее, «Роскомпозор» заблокировал на территории РФ доступ к наиболее авторитетным и популярным азербайджанским информационным сайтам, включая и Minval.az.

И вот тут тоже должны быть приняты соответствующие меры. Не дожидаясь, пока «раскачаются» в других столицах.

Отдел политики Minval.az