Никол Пашинян напуган, власть в панике. Об этом во время шествия Движения сопротивления 5 мая заявил глава фракции блока «Честь имею» Артур Ванецян.

«Мы не теряем критическую массу, вчерашние действия оцениваю положительно. Мы говорили, что наши акции будут мирными, и они будут проводиться, до тех пор пока широкие массы не присоединятся к борьбе.

При общественной поддержке мы сможем добиться нашей цели. Наши действия не остановить. Наоборот, они будут носить более интенсивный характер», – приводит его слова News.am.