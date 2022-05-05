В Мариуполе на металлургическом комбинате «Азовсталь» продолжают происходить ожесточенные бои по периметру завода. Режима прекращения огня для эвакуации гражданских не было.

Об этом говорится в заявлении начальника управления патрульной полиции в Мариуполе Михаила Вершинина, также находящегося там.

«Ситуация очень тяжелая, идут бои по периметру завода. Мы не могли давать много информации, ожидали режим прекращения огня для вывоза раненых и гражданских. Нам режим не дали сегодня, хотя обещали. Ситуация жесткая и очень сложная», — рассказал он.

По словам Вершинина, российские военные стреляют из всего вооружения и постоянно пытаются идти на штурм.

Аналогичную информацию приводит и пресс-служба полка «Азов».

Штурм российскими войсками территории завода «Азовсталь» в Мариуполе Донецкой области продолжается, сообщила пресс-служба полка «Азов» в Telegram.

«Защитники под плотным огнем удерживают оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту», – сообщили в полку.

Пресс-служба «Азова» опубликовала видео происходящего на заводе, снятое с дрона.