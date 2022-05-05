Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры обсудили события на поле боя и требования ВСУ. Об этом сообщает Gov.Uk.

Также лидеры обсудили предоставление Украине вооружения большей дальности для предотвращения бомбардировке мирного населения.

Премьер-министр отметил важность надежного и независимого международного судебного процесса для привлечения к ответственности виновных в зверствах в Украине.

Кроме того, Джонсон предложил постоянную поддержку Великобритании в сборе доказательств о военных преступлениях.