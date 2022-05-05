Первый президент Армении Левон Тер-Петросян прокомментировал внутриполитическую ситуацию в республике на фоне массовых протестов, организуемых парламентской оппозицией. Бывший глава государства считает, что нынешняя конфронтация между властями и их оппонентами в законодательном органе ослабляет позиции Еревана на предстоящих сложнейших переговорах с Баку.

В комментарии, опубликованном сегодня, 5 мая, на портале iLur.am, Левон Тер-Петросян признался, что ему непонятны цели оппозиции. По его словам, с лëгкой руки экс-президента Сержа Саргсяна на премьер-министра Никола Пашиняна навесили ярлык «капитулянта», что хотя и «метко, но является полуправдой».

«На самом деле капитулировал не Пашинян, а Армения. Пашинян всего лишь подписал акт о капитуляции Армении. Следовательно, кто бы ни был вместо Пашинян — Роберт Кочарян, Серж Саргсян или хотя бы (вице-спикер парламента от оппозиционной фракции „Армения“) Ишхан Сагателян, они покорно исполнят то решение, которое будет навязано Армении. Проблема таким образом не зависит от личности лидера Армении», — полагает Тер-Петросян.

Он убеждëн, что если эти «простые истины» не будут поняты, и внутриполитические потрясения продолжатся, то навязываемые Армении решения станут ещë более болезненными, независимо от того, кто подпишет окончательный документ — Пашинян или другие.

С точки зрения первого президента, если оппозиция не осознаëт этот факт, то она в политике не разбирается вообще, если же осознаëт, но продолжает дестабилизировать ситуацию, то она преследует совершенно иные цели, не имеющие ничего общего с национальными интересами страны.

В тоже время Тер-Петросян назвал «жëсткими» действия властей в отношении демонстрантов.

«Жëсткие действия действующей власти в отношении организованных оппозицией демонстраций, шествий и митингов не имеют ничего общего с национальными интересами», — отметил политик.

Бывший лидер, впрочем, указал на свой оптимистичный настрой, а также ожидания от конфликтующих сторон того, что те поймут всю опасность ситуации и придут к компромиссу.

В связи с этим первый президент республики призвал общественность склонить Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна сесть за стол переговоров и найти выход из ситуации.

«Если наша интеллигенция действительно хочет сделать что-то патриотическое, пусть они заставят Никола Пашиняна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна сесть за один стол и найти выход из внутриполитического кризиса. Кстати, такое обращение я делал ещë перед нынешним кризисом, 15 января этого года», — напомнил Левон Тер-Петросян.