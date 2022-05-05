Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава МИД Израиля Яир Лапид провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалась поддержка Украины во время и после войны с Россией. Об этом министр написал в Twitter в четверг, 5 мая.

«Разговаривал с Яиром Лапидом, чтобы поздравить его с Днем независимости Израиля. Поблагодарил его за гуманитарную помощь и поддержку Украины на Генассамблее ООН», – написал Кулеба.

Он добавил, что Израиль пообещал не помогать России обходить санкции.

«Он заверил меня, что Израиль будет поддерживать Украину во время и после этой войны, в том числе предотвращая избежание санкций и помогая восстановить Украину», – подчеркнул глава МИД.