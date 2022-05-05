Кабинет министров внес изменения в «Количества пунктов пропуска через государственную границу Азербайджанской Республики и перечень территорий их расположения». Согласно изменениям, количество пунктов пропуска было увеличено:

Пункт пропуска через государственную границу Эйвазлы — Губадлинский район (село Эйвазлы), между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Пункт пропуска через государственную границу Газанчы — Зангиланский район (село Газанчы), между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Пункт пропуска через государственную границу в Физулинском международном аэропорту (Физулинский район, село Мирзаджамаллы).

Пропускной пункт государственной границы в Загатальском международном аэропорту ( Загатальский район, село Мухах).