Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар заявил, что российских солдат не выбили с завода «Азовсталь». Об этом он сказал во время телемарафона.

«Еще раз: никто никого не выбил, они (российские военные) на заводе. Идут тяжелые бои», — отметил Паламар.

До этого советник главы ОП Алексей Арестович сообщал, что украинцам удалось вытеснить россиян с территории завода. «Мы можем сказать, что вчера зашли российские войска на территорию «Азовстали». Они были выбиты нашими защитниками». — заявил он.