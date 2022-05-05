Лидер Беларуси Александр Лукашенко высказался о недопустимости применения ядерного оружия в ходе войны России против Украины. Об этом сообщает “Пул первого”.

“Абсолютно считаю применение ядерного оружия недопустимым. Это ж еще потому что это рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как США. Это поэтому еще недопустимо. Но недопустимо и потому, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо”, — заявил лидер Беларуси.