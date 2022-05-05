Чжан Ханьхуэй, посол Китая в Москве, заявил, что Пекин стремится к тому, чтобы развивать с РФ военно-техническое сотрудничество. Речь идёт об укреплении контактов двух государств, причём на высоком уровне.

В интервью РИА Новости Чжан Ханьхуэй выразил готовность китайской стороны развивать дальнейшие отношения в оборонной сфере. Речь идёт о совместных учениях войск и военно-технической поддержке, то же относится к борьбе с незаконными проявлениями против гражданского населения. Далее дипломат отметил важность стабильности в политике. Он рассказал, что сближение РФ и КНР в сегменте военного сотрудничества обуславливается пониманием того, что крайне важно поддерживать собственную безопасность. Важнейшим моментом является также укрепление регионального мира.

Посол Китая в Москве далее выразил мнение, что обе страны едины в том, что не стремятся осуществлять в отношении какой-либо третьей стороны политику, способную привести к конфронтации или другим негативным проявлениям. Ранее политолог Евгений Сатановский прокомментировал «предложение» США объединиться с РФ против Китая.