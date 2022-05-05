Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что украинские военнослужащие смогут обучать британских солдат после завершения российско-украинской войны. Об этом он сказал во время посещения британских войск на военных учениях в Финляндии, передает The Telegraph.

По словам министра обороны Британии, уроки, извлеченные из «охоты» на российские танки и самолеты с помощью западного оружия, будут полезны для британских вооруженных сил.

«Каждый день – это учебный день для нас и украинцев. Я думаю, определенно можно предвидеть, что украинский опыт будет использоваться для обучения наших сил», – заявил министр.

Он отметил, что украинские методы ведения боевых действий в населенных пунктах, использование средств радиоэлектронной борьбы, развертывание средств противовоздушной обороны, то, как украинские силы использовали слабость России, – все это важно для британских военных.

Уоллес также добавил, что учебная миссия Великобритании в Украине ORBITAL была лишь поставлена на паузу и может возобновиться.