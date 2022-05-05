Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отказ руководства России от использования термина «денацификация». Он считает, что именно этот процесс ждет РФ в ближайшее время.

«Кремль решил отказаться от термина «денацификация», поскольку исследования показали, что россияне не знают его значения и с трудом произносят. Шутки в сторону? Вы вторглись в другую страну, массово убивали мирных жителей под надуманным предлогом, а потом просто передумали», — написал советник главы ОП в Twitter.

При этом Подоляк уверен, что граждане РФ должны интерпретировать этот термин, поскольку «денацификация — это то, что массово ожидает Россию в ближайшем будущем». Он добавил, что мир должен уничтожить российский нацизм.

Напомним, по данным исследователей, что в России сократили использование термина «денацификация». Причиной этому стало то, что россияне не понимают значение данного термина.

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