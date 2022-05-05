США обязуются выделить Таджикистану более $60 млн на «оказание помощи сектору безопасности» в течение двух лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы американского посольства в Душанбе Бриджит Уокер. Заявление прозвучало в ходе церемонии передачи восьми грузовых машин Министерству обороны Таджикистана.

«В подтверждение нашего крепкого партнерства мы обязались выделить Таджикистану более $60 млн на оказание помощи сектору безопасности, которая будет реализована и предоставлена в течение следующих двух лет», — сказал Уокер.

В американском посольстве отметили, что грузовые машины позволят улучшить мобильность местных ВС в условиях сложного ландшафта страны.

«Это пожертвование является лишь одним из примеров помощи, которую мы оказываем Вооруженным силам Таджикистана, и демонстрирует нашу приверженность повышению способности Таджикистана защищаться от вооруженных боевиков и искоренять поток наркотрафика», — добавила Уокер.