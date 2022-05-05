Авиационные власти Турции не предоставили компании FlyOne Armenia возможность осуществлять рейсы в европейские страны через ее воздушное пространство, сообщает пресс-служба авиакомпании.

«В результате сложившейся ситуации компания вынуждена отменить рейсы Ереван-Лион — Ереван и Ереван — Париж – Ереван до 10 июня. Будет предоставлена соответствующая информация о возобновлении рейсов», — отмечено в сообщении.

Вместе с тем, авиакомпания продолжает осуществлять рейсы Ереван-Стамбул-Ереван.