Наш Кабинет Министров — мужской клуб.

Об этом заявил депутат Гудрат Гасангулиев во время обсуждения предлагаемых изменений в закон «О трудовых пенсиях» на заседании Милли Меджлиса.

Депутат отметил, что 8 статья закона пресекает выход многодетных матерей на пенсию:

«Сколько средств от этого сэкономит Министерство? Хотел бы это знать. Согласно статье 8 предыдущего закона пенсионный возраст матерей, имеющих 6 детей, снижался на 6 лет, а матерей, имеющих 10 детей, — на 10 лет. Теперь пенсионный возраст всех их будет снижен на 5 лет. У нас вообще пенсионный возраст женщин должен быть снижен. Этим можно открыть рабочие места для женщин, девушек. Наш Кабинет Министров — мужской клуб, там всего одна женщина. Мы не патриархальное общество. В этом направлении должны произойти серьезные изменения. В целом, квота должна быть определена таким образом, чтобы процент женщин, работающих в государственных органах, составлял не менее 35%».