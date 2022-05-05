Немецкая энергетическая компания RWE AG по поручению правительства Германии зафрахтовала две плавучие установки (FSRU) для регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает РИА Новости.

Такое решение позволит стране снизить зависимость от российского газа. В течение года их использование позволит поставлять на рынок Германии от 10 до 14 миллиардов кубометров газа. Всего Берлин хочет получить четыре плавучих терминала.

Как стало известно из письма министерства финансов спикеру бундестага в апреле, на эти цели власти готовы выделить до трех миллиардов евро в течение десяти лет. Тогда представитель RWE сообщил, что компания намерена поучаствовать в процессе.

Обе установки, зафрахтованные RWE, принадлежат оператору Höegh LNG. Ожидается, что работать они начнут зимой.