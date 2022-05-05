Страны Евросоюза пока не обсуждают возможность отказа от поставок российского газа.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Рынок нефти глобальный, — сказал глава дипломатии ЕС в четверг в интервью испанской радиостанции Cadena SER. — С газом другая проблема». «Начнем с того, что это не только энергетический продукт, — отметил он. — Газ нельзя заменить чем-то другим в нефтехимической промышленности».

Боррель добавил, что вопрос о «закрытии газового крана с Россией пока не обсуждается».