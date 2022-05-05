Апелляционная палата города Комрат (административный центр Гагаузской автономии Молдовы) приостановила действие законопроекта, который разрешает ношение георгиевской ленты на территории Гагаузии, говорится в постановлении суда.

«Апелляционная палата Комрата приостановила действие Постановления Народного собрания Гагаузии №42-III/VII от 29.04.2022 г. об утверждении Положения «Об организации и проведении акции «Георгиевская (Гвардейская) ленточка» на территории АТО Гагаузия» до вынесения окончательного судебного решения по указанному делу», — говорится в постановлении суда, опубликованном телеканалом Jurnal TV.

В суде уточнили, что получили обращение от территориального бюро госканцелярии Молдовы с просьбой аннулировать законопроект гагаузского парламента.

В Молдове 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z.

В конце апреля гагаузский парламент принял законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Минюст Молдовы не исключил, что это решение может быть оспорено в суде.