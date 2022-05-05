По приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит запланированный на 10-11 мая государственный визит в Турцию. В свою очередь, экспертное сообщество уже делает прогнозы по предстоящему визиту, пытаясь определить список приоритетных тем, целей и задач. Об этом в беседе с Minval.az сказал профессор департамента «Международные отношения и управление» НАО Университета Нархоз, казахстанский политолог Сакен Мукан.

Политолог отмечает, что стоит учесть, что визиту Токаева предшествовали визиты высокопоставленных чиновников Турции в столицу Казахстана после известного январского события в стране и российского вторжения в Украину. Так, в конце февраля с рабочим визитом в Нур-Султане находился министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

На онлайн-приеме с Токаевым (в связи с обнаружением ковида у министра) Мевлют Чавушоглу в очередной раз выразил приверженность и поддержку казахстанской стороне в области политических и экономических реформ, проведенных после январских событии в Казахстане, и заявил о дальнейшем укреплении торгово-экономических связей между двумя странами, дав, таким образом, импульс XII заседанию казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства,

«Касым-Жомарт Токаев подтвердил поддержку совместных проектов со стороны правительства Казахстана. Прорабатывались также дата и повестка дня государственного визита Токаева в Турцию по приглашению Эрдогана по дипломатическим каналам», — отметил политолог.

Следующим высокопоставленным чиновником, как отмечает политолог, который в начале марта совершил официальный визит в столицу Казахстана и духовную столицу Тюркского мира — город Туркестан, стал вице-президент Турции Фуат Октай.

«Вице-президент тогда заявил, что обстановка в регионе является напряженной из-за российско-украинской войны. Октай, кстати, напомнил, что Казахстан является страной с самой протяженной сухопутной границей с Россией, и отметил, что целью визита было провести консультации с Казахстаном как членом Организации тюркских государств, а также оценить экономические и торговые отношения. Далее Фуат Октай был принят президентом Токаевым и другими официальными лицами по торгово-экономическому блоку, в ходе чего было акцентировано внимание на расширении логистического потенциала обеих стран для обхода санкционной политики в отношении РФ» — отметил политолог.

Так, в чем же заключается суть государственного визита Токаева в Анкару?

По словам политолога, во-первых, чтобы поблагодарить за поддержку и озабоченность Турции январскими событиями в Казахстане.

«В те смутные для страны дни, как известно, президент Казахстана публично поблагодарил Турцию за помощь и слова поддержки. Не стоить забывать, что после попытки госпереворота в Турции, в июле 2016 года, тогдашний президент Казахстана Н.Назарбаев первым из глав иностранных государств посетил Анкару, чтобы выразить поддержку существующему конституционному строю Турции и приверженность политическому курсу модернизации современной Турции во главе с его лидером Эрдоганом», — подчеркнул политолог.

А, во-вторых, как отмечает политолог, чтобы расширить торгово-экономические отношения на фоне санкционной политики в отношении РФ и углубить логистический потенциал обеих стран. Независимо от того, что позиция Казахстана определилась по отношению российского вторжения в Украину, а именно: «война войной – а бизнес по расписанию» и необходимо называть вещи своими именами, Нур-Султан делает упор на максимальное усилие в уменьшении издержек и влияния санкционной политики Запада на РФ, находясь в членстве в ЕАЭС.

«В целом, предстоящий визит Токаева в Турцию насыщен актуальными вопросами на евразийском континенте. Исход визита даст импульс дальнейшего стратегического партнерства не только в рамках двустороннего формата, но и многостороннего сотрудничества, акцентируя внимание на сотрудничестве в рамках Организации тюркских государств, где оба государства играют ключевые роли в контексте войны РФ в Украине и санкционных влияний», — резюмировал наш собеседник.

В. Мансуров