Азербайджан работает над судебными исками не только против Армении, но и против компаний из «третьих стран», которые сотрудничали с агрессорами и оккупантами — об этом свидетельствует целый ряд заявлений президента Азербайджана Ильхама Алиева. Накануне глава государства принимал в видеоформате Вахида Гаджиева — в связи с назначением его специальным представителем президента в Зангиланском районе. Глава государства не только напомнил, что «Зангиланский район, как и другие наши освобожденные районы, подвергся большим разрушениям», а «в городе Зангилан осталось всего 1-2 целых здания, которыми пользовались армянские оккупанты – военнослужащие». Президент уделил особое внимание грабежу природных богатств Азербайджана и нанесенному нашей стране экологическому ущербу. А это не только деревья, вырубленные в Баситчайском заповеднике.

Прежде всего, глава государства напомнил, что «Армения подвергла варварской эксплуатации также месторождения золота и других драгоценных металлов в Зангилане и других районах. Она подвергла варварской эксплуатации месторождение золота Вежнели, превратила и это место в зону экологического бедствия, а незаконно добываемое там золото вывозилось за рубеж и продавалось». После чего подчеркнул: «Мы уже дали старт всем юридическим процедурам». По словам главы государства, подсчитывается весь причиненный ущерб, идет процесс паспортизации, также ведется подготовительная работа для обращения в международные суды.

Далее, глава государства напомнил об экологическом бедствии на реке Охчучай, куда сбрасываются без очистки отходы расположенного в Армении медного комбината. «Это – преступление, экологический террор. Кто его совершил? Бывшее руководство Армении, потому что акционерами этого медного комбината были люди, приближенные к бывшему руководству Армении или находящиеся в родственных связях с ним. Нам известно, что эксплуатация этого медного комбината осуществлялась на основе коррупционных схем, — отметил глава государства. — К сожалению, в этих коррупционных деяниях участвовала и иностранная компания, являющаяся субъектом международного аудита». Речь о немецкой Cronimet. После чего поставил задачу уже Вахиду Гаджиеву: «Конечно, вам, как моему представителю, необходимо глубже проанализировать это и внести вклад в вопросы, связанные с возмещением нанесенного ущерба, подачу судебных и юридических исков. Разумеется, это – основной вопрос, работа, которую необходимо сделать на первом этапе, в том числе работу по разминированию».

А теперь расшифровка. По сути, глава государства напомнил, что Азербайджан намерен добиваться через международные суды возмещения ущерба, нанесенного за время оккупации — и за прямой «имущественный» грабеж, и за экологический ущерб. Наконец, под ударом будут не только власти Армении, но и их иностранные партнеры. В случае с рекой Охчучай —это немецкая Cronimet. В случае с месторождением золота в Веджнели под ударом может оказаться — и, скорее всего, окажется! — швейцарский часовой бренд класса «люкс» Franсk Muller. Один из ее руководителей Вартан Сирмакес был финансовым инвестором армянской Vallex Group, которая и «разрабатывала» месторождение «Веджнели». Была создана даже отдельная структура — Base Metals, зарегистрированная в Швейцарии.

Речь на встрече шла о Зангелане. Однако подобных прецедентов мародёрства с иностранным участием, вернее, соучастием предостаточно и в других ранее оккупированных, а ныне освобождённых районах. И вот здесь уже география может оказаться куда шире. «Партнерам в Ереване предлагали заработать на ценной древесине из азербайджанских лесов, на строительном камне, месторождениях глины и т.д. Да и «Веджнели» — не единственное месторождение золота, которое грабили армянские оккупанты вместе с иностранными партнерами. Есть еще Сейюдлю, он же «Зодский рудник», в Кельбаджарском районе, где работала по приглашению оккупантов российская «ГеоПроМайнинг». Наконец, ряд месторождений остаются на территории, контролируемой РМК. Работа там уже не ведется, но во время армянской оккупации их тоже хищнически грабили. А значит, география исков и итоговые суммы окажутся весьма внушительными.

Процесс это небыстрый. Особенно с учетом того, что для подачи иска требуется подробная экспертиза с участием — желательно! — международных аудиторских структур.

Но, как уже имели возможность убедиться не только на Баграмяна, 26, если президент Азербайджана что-то обещал, то он сделает. Особенно при наличии столь бесспорных оснований. До 44-дневной войны в Армении могли, конечно, пребывать в иллюзиях, что могут позволить себе игнорировать международное право и признанные границы, но такие игры никого не доводили до добра. Более того, теперь Азербайджан, одержав победу на поле боя, переносит центр тяжести в правовую сферу, и в том, что здесь Армению и ее подельников ожидает еще один болезненный разгром, сомнений нет.

Отдел политики Mimval.az