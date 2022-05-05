Бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса вместе с женой Авдотьей Смирновой заметили в Израиле в аэропорту имени Бен-Гуриона.

По словам очевидцев, Чубайс мог прилететь ночным рейсом из Италии. Уточняется, что после прохождения границы бывший глава «Роснано» в сопровождении охраны покинул аэропорт.

27 апреля Чубайс, который покинул Россию после начала военной операции в Украине, не приехал в суд, где проходит в качестве потерпевшего.

Анатолий Чубайс находится за границей, у Кремля нет желания и возможности следить за его судьбой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не имеем возможности следить – ни возможности, ни желания следить за судьбой Чубайса. Известно, что он находится за границей, у нас он не работает», — сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов.