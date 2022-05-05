Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Японии Хонда Таро.

Поприветствовав японскую делегацию, министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что в этом году отмечается 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами, и добавил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Японией.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Японии Хонда Таро, выразив поздравления по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, отметил, что за это время сотрудничество между Азербайджаном и Японией успешно развивается во многих сферах.

Стороны также обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Японией в области энергетики, альтернативной энергетики, экономики, гуманитарных, межпарламентских связей и других сферах. Также стороны обсудили сотрудничество в рамках международных организаций, по региональным вопросам, в том числе по ситуации в Украине, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.