Компания по розливу пресной и минеральной воды под брендом «Боржоми» проводит реорганизацию из-за приостановки работы, в рамках которой были уволены 49 сотрудников.

Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении компании IDS Borjomi Georgia.

«Мы вынуждены внести изменения в трудовые договоры, так как у компании [IDS Borjomi Georgia] больше нет возможности на 100% оплачивать время простоя. Именно поэтому мы предложили сотрудникам обновленные условия, которые подразумевают 50% возмещение времени простоя. Почасовая оплата труда остается в силе. К сожалению, это для малой части сотрудников было неприемлемым, из-за чего мы были вынуждены начать процесс реорганизации на заводе и приостановить договоры 49 сотрудникам на основании законодательства», — сказано в заявлении.

В компании также заявляют, что у них сложные финансовые проблемы и делается все для того, чтобы спасти «Боржоми» и максимально сохранить рабочие места. Сегодня в компании трудоустроены около 1 тыс. человек.