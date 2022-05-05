6 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь, сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем-16-20° тепла. В Баку ночью будет 12-14° тепла, днем 17-19° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные, грозовые дожди, в отдельных местах интенсивного характера, возможен град, в высокогорье снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер в отдельных местах будет сильным.

Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 2-6° тепла, днем 7-12° тепла.