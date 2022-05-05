Вооруженные силы Украины устранили 24 700 российских солдат. Они также уничтожили 1092 танка, 499 артиллерийских систем и 196 истребителей, сообщает Генштаб ВСУ.
Потери России в Украине по состоянию на 5 мая:
личного состава — около 24 700 человек;
танков – 1092 единицы;
боевых бронированных машин — 2651 единица;
артиллерийских систем — 499 единиц;
РСЗО — 169 единиц;
средств ПВО — 83 единицы;
самолетов — 196 единиц;
вертолетов — 155 единиц;
автомобильной техники и цистерн с ГСМ — 1907 единиц;
кораблей/катеров — 10 единиц;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 312 единиц;
специальной техники — 38 единиц;
крылатых ракет — 89 единиц.
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