Вооруженные силы Украины устранили 24 700 российских солдат. Они также уничтожили 1092 танка, 499 артиллерийских систем и 196 истребителей, сообщает Генштаб ВСУ.

Потери России в Украине по состоянию на 5 мая:

личного состава — около 24 700 человек;

танков – 1092 единицы;

боевых бронированных машин — 2651 единица;

артиллерийских систем — 499 единиц;

РСЗО — 169 единиц;

средств ПВО — 83 единицы;

самолетов — 196 единиц;

вертолетов — 155 единиц;

автомобильной техники и цистерн с ГСМ — 1907 единиц;

кораблей/катеров — 10 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 312 единиц;

специальной техники — 38 единиц;

крылатых ракет — 89 единиц.