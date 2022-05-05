Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив выразил сожаление в связи с тем, что Киев не может вторгнуться в Приднестровье без разрешения властей Молдовы.

«Мы, к сожалению, не можем вторгнуться в Приднестровье… Не можем этого сделать без разрешения Молдавии», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, вторжение в Приднестровье для киевского режима «было бы хорошей возможностью получить обменный фонд, чтобы, в том числе, обменивать ситуацию в Приднестровье на Мариуполь».