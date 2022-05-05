Рост преступности в сфере торговли людьми также связан с процессами, происходящими в мире.

Об этом на заседании Милли Меджлиса заявил депутат Сиявуш Новрузов, передает АПА.

Депутат отметил, что каждый гражданин должен внести свой вклад в борьбу с этим:

«Государственный департамент США пересматривает каждый год свой отчет 10-летней давности. В этих отчетах, написанных по доносу антинационального Совета, никогда не упоминаются проблемы в Европе. Почему не расследуется исчезновение около 4000 азербайджанцев в первой Карабахской войне? Сейчас обнаруживаются массовые захоронения. Уверен, что некоторые из 4000 пропавших азербайджанцев были использованы армянскими бандитами в торговле людьми. Но в Европе, на международных трибунах никаких заявлений об этом нет».