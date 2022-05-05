Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 мая планирует посетить Берлин для переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщил в четверг Елисейский дворец.

«Первый визит после инаугурации президент Франции совершит в Берлин, что вновь подчеркивает прочность франко-германских отношений», — отметили в администрации Макрона, избранного на второй срок.

В заявлении указывается, что президент и канцлер обсудят, в частности, вопросы, связанные с ситуацией в Украине, и «вызовы для европейского суверенитета».