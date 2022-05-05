В Баку мужчина ударил ножом свою жену. Случай бытового насилия произошел в Хатаинском районе столицы в ночь на пятое мая. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

На улице Генерала Шихлинского, перед зданием №1 А житель Джалилабадского района Гейдар Надиров (1988 г.р.) нанес жене Жале Надировой (1991 г.р.) проникающее ножевое ранение в область живота. Сотрудники 35-го отделения полиции задержали Надирова.

В настоящее время выясняются детали преступления.

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