В Калининградской области, максимально приближенной к целям в Европе, в среду состоялись учения комплексов «Искандер», способных стрелять ракетами с ядерной боеголовкой, обратило внимание Moscow Times.

Способные стрелять как крылатыми, так и баллистическими ракетами, в том числе с ядерной боеголовкой, «Искандеры» «выполнили электронные одиночные и групповые пуски», сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Целями были пусковые установки, аэродромы, скопление техники и командные пункты «условного противника».

Ракетчики «выполнили скрытное выдвижение» в позиционный район, а затем отработали выведение «Искандеров» из-под ответного удара, который, по задумке учений, мог быть и ядерным. После пусков расчеты Балтийского флота «отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности», сообщили в Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин, напомним, 27 апреля заявил, что Россия ответит «такими средствами, которыми никто не может похвастаться», если «кто-то вознамерится вмешаться» в происходящие в Украине события.