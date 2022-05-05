Госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Японии Такэо Акиба в ходе встречи обсудили сотрудничество по санкциям против России, говорится в опубликованном в четверг заявлении госдепа.

«Госсекретарь выразил признательность Японии за поддержку Украины, и они обсудили, как наилучшим образом сотрудничать, чтобы принимать против России дальнейшие санкции за ее агрессию», — говорится в нем.

Они также обсудили расширение экономического сотрудничества и укрепление международного порядка, основанного на глобальных нормах, посредством консультативного комитета США и Японии по экономической политике. Также они приветствовали усилия, направленные на укрепление сотрудничества США, Японии и Южной Кореи, с целью поддержки полной денуклеаризации Корейского полуострова и других совместных целей.