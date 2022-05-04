Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск может испортить социальную сеть «Твиттер». Об этом заявил миллиардер, основатель Microsoft Билл Гейтс на мероприятии газеты Wall Street Journal для гендиректоров компаний.

«Он может сделать хуже. До конца неясно, что собирается делать [Маск]. Ничего не могу сказать о Маске, кроме положительного. Если он сделает Twitter хуже, я заявлю об этом открыто», — предупредил Гейтс.

Он обратил внимание слушателей на то, что в послужном списке Маска подобных приобретений ещё не было.