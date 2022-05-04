Президент РФ Владимир Путин наградил экс-главу компании «Лукойл» Вагита Алекперова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«О награждении государственными наградами Российской Федерации … орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Алекперова Вагита Юсуфовича», — сказано в нем.

Орден присвоен Алекперову за заслуги перед государством, большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу.