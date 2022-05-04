Вечером 4 мая в ряде городов Украины прогремели мощные взрывы. Взрывы слышали жители Днепра, Черкасс и Запорожья.

Вечером жители Днепра услышали мощный взрыв. Как сообщил мэр города Борис Филатов, российские войска обстреляли центр Днепра. Пока подробностей нет, поскольку городские власти ждут информации от военной администрации.

Местные СМИ вечером сообщили о взрывах в Черкассах и Запорожье. В Черкассах горожане слышали по меньшей мере два взрыва. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в городе работает противовоздушная оборона.

В настоящее время почти во всех областях Украины объявлена воздушная тревога. Жителей этих областей призывают укрыться в укрытии.