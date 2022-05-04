Российский вертолет нарушил воздушное пространство Финляндии, заявило финское министерство обороны.

«Вертолет Ми-17, принадлежащий России, пролетел от 4 до 4,5 км без разрешения в воздушном пространстве Финляндии. Инцидент произошел в среду в 10:40 в районах Кесялахти и Париккала на востоке Финляндии», — говорится в сообщении военного ведомства.

Финская пограничная служба начала расследование инцидента.

По словам официального представителя Минобороны Финляндии Кристиана Ваккури, это уже второй в этом году случай нарушения российской стороной воздушной границы республики.

Предыдущий случай произошел 8 апреля под Порвоо, тогда это был дальнемагистральный пассажирский самолет, принадлежащий РФ, напомнил он.