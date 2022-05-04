Президент России Владимир Путин совершил ошибку, напав на Украину, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по окончании заседания правительства Германии во дворце Мезеберг в федеральной земле Бранденбург в среду, 4 мая, передает DW.

«Уже очевидно, что Путин полностью просчитался со своей жестокой агрессивной войной против Украины», — подчеркнул Шольц.

По его словам, в результате нападения на Украину Путин получил «более сильную НАТО, улучшенную организацию безопасности, в том числе на восточном фланге альянса, и единый Европейский Союз». На фоне российской агрессии «сформировалось сообщество, которое позаботилось о военной поддержке Украины и поставках ей военной техники», констатировал глава германского правительства, отметив, что «в этой сфере Германия продолжает вносить свою лепту».

Как сообщил Олаф Шольц, участники заседания обсудили и запланированный закон об исполнении санкций, который позволит улучшить исполнение штрафных мер против всех «приспешников путинского режима».

В свою очередь вице-канцлер ФРГ, министр экономики страны Роберт Хабек пообещал предоставить работу в Германии беженцам из России, которые спасаются от внутренних репрессий властей РФ. «Мы предлагаем рабочие места и тем, кто бежит или уже бежал из России от путинского режима», — сказал Хабек после заседания правительства ФРГ.

«Правительство Германии сознательно желает обратиться к этим людям, вы принесете большую пользу Германии», — отметил Хабек.