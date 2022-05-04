Советник главы ОП Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте и дал оценку действиям армии РФ. По его мнению, россияне устраивают затяжную войну, чем хотят истощить Украину и дискредитировать в глазах западных партнеров. Однако уверяет, что им это не удастся.

Об этом сказал Арестович в эфире 24 канала.

«Все ждали, что наступление на Донбассе будет внезапным и большим, но того не произошло. Они просто бросают силы по частям, что есть с военной точки зрения глупостью. Для чего? Они хотят истощения наших сил. Они не хотят, чтобы мы успели накопить западное оружие в количестве, которое позволит нам перейти в наступление. Они постоянно атакуют, и мы тратим западную помощь», — говорит Арестович.

Он объясняет, что россияне пытаются подтянуть резервы, а наряду с этим уничтожить то вооружение, которое Украине передает Запад.

«Они сейчас перейдут к тактике волн. Возможно, добавят направлений. Здесь уже речь о том, какая сторона победит: российские попытки подтянуть резервы или западное оружие, которое поможет перейти в наступление. А тут все неоднозначно. Именно на это рассчитывает РФ, что сколько бы нам ни поступало западной помощи, мы не могли пойти в контрнаступление. Тогда это будет означать, что конфликт затягивается, Украина проседает экономически, западная помощь не срабатывает», — говорит советник главы ОП Украины.

Он добавляет, Россия хочет дискредитировать Украину в глазах Запада. Будто бы украинцы неспособны отразить нашествие врага.

«Расчет на то, что на Западе начнутся дискуссии: «мы помогаем, а ничего не меняется». Я думаю, что этого не будет, что ленд-лиз все равно одержит победу. Но такие попытки могут занять месяцы, поэтому надо готовиться, что конфликт будет долгим и длительным», — сказал Арестович.