Вооруженные силы Украины над Херсонской областью сбили российский беспилотник.
Об этом говорится в сообщении группировки войск «Юг».
В частности, подразделение 17 отдельной танковой бригады сбило в Херсонской области вражеский беспилотник.
Вооруженные силы Украины над Херсонской областью сбили российский беспилотник.
Об этом говорится в сообщении группировки войск «Юг».
В частности, подразделение 17 отдельной танковой бригады сбило в Херсонской области вражеский беспилотник.
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