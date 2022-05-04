Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заверил Финляндию и Швецию в поддержке. Он заявил, что Лондон готов помочь, если Москва осмелится напасть на одну из этих стран. Об этом сообщает Sky News.

«Немыслимо, если Великобритания не поддержит Финляндию или Швецию, если они когда-либо подвергнутся нападению. Без какого-либо большого формального соглашения мы являемся европейскими странами, которые разделяют те же ценности, которые имеют глубокую долгую историю»,- заявил Уоллес на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой.

Министр обороны отметил, что Британия будет придерживаться такой позиции, где бы ни находились две страны в процессе подачи заявок вступления в НАТО.

Уоллес добавил, что Финляндия сама в праве выбирать, хочет ли она вступать в Североатлантический Альянс.