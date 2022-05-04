Сумма убытков, которые РФ нанесла Украине за 70 дней полномасштабного вторжения составляет $600 млрд, но в этой сумме не учтены данные из территорий, которые сейчас оккупированы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ходе обращения к участникам сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

«Это предварительно. Потому что мы еще не знаем, что произошло в оккупированных городах, которые сейчас под оккупацией. Например, если мы возьмем Мариуполь – полумиллионный город, там был второй по масштабу металлургический завод «Азовсталь», который защищают наши военные, там постоянные бои – Мариуполь уничтожен полностью. Сколько нужно денег, чтобы восстановить города, целые города? Я не думаю, что в 21 веке где-то в Европе и мире кто-то просчитывал, что значит восстановить полностью город, где проживало пол миллиона человек. Думаю, это сложная задача. Тем не менее, я уверен, что после победы мы сделаем все достаточно быстро», – сказал он.