Охчучай подвергся экологическому террору со стороны Армении. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенного спецпредставителя президента по Зангиланскому району.

«К сожалению, одна иностранная компания также вместе с армянами была автором этого экологического террора. Окрашивание Охчучая в желтый цвет уже неоднократно публиковалось в прессе, есть как фото, так и видеокадры. То есть все стоки эксплуатируемого в Армении медного комбината без очистки сливались в Охчучай. Это преступление, это экологический террор. Кто это сделал? Бывшее руководство Армении. Потому что акционерами этого медного комбината являются люди, близкие к бывшему руководству Армении и имеющие родственные связи с ними. Мы знаем, что эксплуатация этого медного комбината была основана на коррупционных схемах. К сожалению, в этих коррупционных действиях участвовала и иностранная компания, которая является субъектом международного аудита», – подчеркнул президент.

По его словам, если международная компания прибегает к этим грязным действиям, то здесь должна быть работа правоохранительных органов тех стран, где находится эта компания.

«Мы несколько раз упоминали название этой компании, и сегодня могу назвать: компания «Cronimet». Почему до сегодняшнего дня нет реакции? Почему правоохранительные органы Германии не расследуют действия этой компании? Мы ведь официально обратились. Мы также обратились в ту же компанию Cronimet: придите, устраните последствия этого экологического террора.

Ответа нет. Ответа от правоохранительных органов нет. Ведь мы знаем, насколько большое внимание уделяется экологии в Европе. Мы знаем, что потепление на пол градуса сейчас воспринимается как большая проблема для всего мира, Европы. Проблема изменения климата сегодня привлекла внимание мировой повестки дня. Но тут очевидно, что река, берущая начало из чистых источников, окрашивается в желтый цвет. То есть образцы, взятые оттуда, в том числе образцы, взятые во время оккупации, показывают это. Армянские экологи первыми подняли этот вопрос. Они отмечали, что здесь происходит стихийное бедствие. Конечно, они не были людьми, которые, как говорится, хорошо относились к Азербайджану, они считали, что эти земли навсегда останутся в руках Армении. Поэтому подняли вопрос и обвиняли прежнее руководство, режим криминальной хунты — Сержа Саргсяна и его родственников. У них также на руках есть доказательства. Но был ли сделан шаг? Нет. Поэтому и этот вопрос сейчас подняли и занимаются наши центральные исполнительные органы. Конечно, вы, как мой представитель, должны более глубоко проанализировать все эти вопросы и внести свой вклад в связи с возмещением ущерба, подачей судебных и юридических исков. Конечно, это основные вопросы, это работы, которые должны быть выполнены на начальном этапе, в том числе работы по разминированию. Сейчас этим занимаются наши соответствующие структуры. Конечно, и мои представители на местах должны принимать здесь активное участие, оказывать свою помощь», – заявил глава государства (цитата по АПА).