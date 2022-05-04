В британском МИДе сообщили, что санкции введены за поддержку войны в Украине, журналисты и СМИ попадали в список из-за того, что занимаются «дезинформацией». Меры предусматривают запрет на въезд в страну и блокировку в Британии всех активов.
Под санкции попали:
Михаил Леонтьев, вице-президент «Роснефти», ведущий программы «Однако» на Первом канале;
Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на ВГТРК,
Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;
Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды»;
Брайан Макдоналд, глава англоязычной редакции RT;
ВГТРК, российская государственная медиакомпания;
South Front — англоязычное онлайн-издание, освещающее события в Украине;
InfoRos — издание, освещающее события в Украине;
SCF (Strategic Culture Foundation), зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание;
КАМАЗ — производитель грузовых автомобилей.
Максим Орешкин, глава совета директоров Первого канала, помощник президента по экономическим вопросам;
Николай Панков, замминистра обороны;
Дмитрий Гусев, председатель правления «Совкомбанка»;
Михаил Задорнов, бывший министр финансов, председатель правления банка «Открытие»;
Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны.
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