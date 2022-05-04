В британском МИДе сообщили, что санкции введены за поддержку войны в Украине, журналисты и СМИ попадали в список из-за того, что занимаются «дезинформацией». Меры предусматривают запрет на въезд в страну и блокировку в Британии всех активов.

Под санкции попали:

Михаил Леонтьев, вице-президент «Роснефти», ведущий программы «Однако» на Первом канале;

Наиля Аскер-заде, ведущая и автор программ на ВГТРК,

Евгений Поддубный, военный корреспондент ВГТРК;

Александр Коц, корреспондент «Комсомольской правды»;

Брайан Макдоналд, глава англоязычной редакции RT;

ВГТРК, российская государственная медиакомпания;

South Front — англоязычное онлайн-издание, освещающее события в Украине;

InfoRos — издание, освещающее события в Украине;

SCF (Strategic Culture Foundation), зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание;

КАМАЗ — производитель грузовых автомобилей.

Максим Орешкин, глава совета директоров Первого канала, помощник президента по экономическим вопросам;

Николай Панков, замминистра обороны;

Дмитрий Гусев, председатель правления «Совкомбанка»;

Михаил Задорнов, бывший министр финансов, председатель правления банка «Открытие»;

Александр Школьник, директор Центрального музея Великой Отечественной войны.