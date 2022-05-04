В настоящее время в Зангиланском районе реализуются крупные инфраструктурные проекты. Хотел бы отметить среди них транспортную инфраструктуру, которая является составной частью Зангезурского коридора».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенного спецпредставителя президента по Зангиланскому району.

Президент отметил, что в этом году будет сдан в эксплуатацию Зангиланский международный аэропорт.

«Уверен, что у этого аэропорта будут очень большие функции. Потому что мы видим Зангилан в будущем международным транспортно-логистическим центром. Расположение района, близость к международным рынкам и другие факторы обеспечат это. Создание второго аэропорта на освобожденных землях, после Физули, именно в Зангилане, безусловно, подразумевает географическое положение, основывается на это, и в то же время станет важным средством для решения наших экономических, транспортных и связанных с безопасностью вопросов. Что касается Зангезурского коридора, то этот коридор уже реальность. И железная дорога, и автомобильная дорога, проходящие по территории Зангиланского района, не только соединят основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, но и станут новым путем для международных грузоперевозок, будут международным путем. Поэтому и в то же время для удобства бывших вынужденных переселенцев мы ускоренными темпами строим автомобильную дорогу с четырьмя и шести полосами движения. Поэтапная сдача этой дороги в эксплуатацию начнется со следующего года», — сказал Алиев.