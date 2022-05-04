Работы по подписанию всеобъемлеющего соглашения между Азербайджаном и ЕС ускорилась в последние месяцы. Об этом заявил посол ЕС в Баку Петер Михалко.

По его словам, переговоры продолжатся «в том же ключе в ближайшие недели, и мы надеемся в переговоры завершатся в ближайшем будущем».

Новое соглашение, добавил он, охватит все сферы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, заменив устаревшее соглашение 90-годов прошлого века.

Михалко также отметил, что Евросоюз заинтересован в расширении торгового сотрудничества с Азербайджаном:

«Мы хотим расширения торгового сотрудничества с Азербайджаном, чтобы больше азербайджанских товаров поступали на европейские рынки, и надеемся, что новое соглашение будет способствовать этому».